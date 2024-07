LIVE Italia-USA 0-7 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | sconfitta pesante ci si gioca tutto domani con il Canada!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:47 L’si giocherà ilpernella sfida dicontro il, sarà un match da dentro o fuori, chi vincerà avanzerà al Super round. 22:45ma pronosticata per l’, gli Stati Uniti sono obiettivamente di un’altra categoria, basti pensare che le azzurre non marcano punti contro la nazionale a stelle e strisce dal 2006. 22:43 Gli Stati Uniti trovano il settimo punto della partita e chiudono il match anticipatamente. 22:40 Finisce qui. 22:38 Jennings viene eliminata, gran difesa di Longhi. 22:36 Warren concretizza una situazione estremamente favorevole con una spallata, arrivano tre punti per le statunitensi.