Inter-Lugano domani prima amichevole ma con doppia chiusura

(Di martedì 16 luglio 2024)pomeriggio (nel pomeriggio, l’orario è ancora indicativo) aprirà la serie di amichevoli della squadra di Inzaghi. Si parte da Appiano Gentile, ma per vedere in campo i nerazzurri bisogna aspettare. IL PRIMO PASSO – La stagione 2024-2025 dell’è scattata sabato col raduno ad Appiano Gentile, maci sarà il primo vero appuntamento: la “classicissima” col. Da anni, in una sorta di portafortuna, sono i ticinesi che aprono la serie di amichevoli nel precampionato. A trentuno giorni dall’inizio della Serie A, sarà proprio la formazione svizzera (che nel prossimo fine settimana inizierà la Super League e poi sarà impegnat anei turni di qualificazione di Champions League) a tenere a battesimo la squadra di Simone Inzaghi per il 2024-2025.