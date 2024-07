Inghilterra Kane saluta Southgate | Sei uno dei migliori allenatori di sempre della nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) “Boss. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per il nostro Paese! Sei stato uno deididell’ed è stato un piacere essere stato il tuo capitano per tutto questo tempo. Hai aiutato la nostra nazione a credere di nuovo nella nostra squadra”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter, Harry, capitano dell’, che dedica un lungo post all’ormai ex Ct dei Tre Leoni, Gareth, reduce dalle dimissioni dopo la sconfitta in finale con la Spagna. “Ci sono stati così tanti momenti importanti e abbiamo creato insieme ricordi che dureranno per! Buona fortuna con il tuo prossimo capitolo e sono sicuro che ci vedremo in giro. Grazie capo!”, ha concluso il centravanti del Bayern. Boss.