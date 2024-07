Incidente in piscina a Fermo | 17enne in coma irreversibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere, una notizia tremenda che spezza il cuore. Leonardo Belladonna, ildiche sta lottando tra la vita e la morte in un letto di ospedale del Torrette di Ancona dopo l’inverificatosi sabato sera, è stato dichiarato in. Il ragazzo, che aveva riportato gravi traumi e lesioni al cervello, è tenuto in vita dai macchinari ospedalieri, che presto potrebbero essere staccati se ci saranno disposizioni chiare da parte dei genitori. Il dramma si era consumato sabato intorno alla mezzanotte in una struttura ricettiva di Ponzano di, dove era in corso il compleanno di una cuginetta di Leonardo. La dinamica dell’, però, è tutta da ricostruire.