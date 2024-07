I nuovi consiglieri comunali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Manovre di ’assestamento’ nella squadra di governo cittadino a Cupra Marittima. Nel consiglio comunale, convocato per venerdì prossimo alle ore 19,30, al primo punto figura la surroga deidimissionari. Per consentire di allargare il gruppo di lavoro al fianco del sindaco Alessio Piersimoni, si sono dimesse da consigliere (mantenendo la carica di assessore) Eleonora Sacchini e Daniela Luciani, al loro posto entreranno a far parte del consiglio Mirella Crescenzi e Anthony Cannella. A seguire all’ordine del giorno è prevista la ratifica della delibera di Giunta relativa alla variazione di bilancio. Al quarto punto vi è la determinazione della tariffa Tari (tassa sui rifiuti) e presa d’atto dell’aggiornamento del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.