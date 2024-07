Forlì conferma via social Cinciarini | Si continua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Danielecontinuerà la propria avventura in biancorosso. Non che ci fossero dubbi sulla permanenza adel capitano, la cuiera al sicuro già da diverse settimane. Il classe ’83, però, nelle scorse ore ha ‘certificato’ il tutto con un emblematico post sui, raffigurante se stesso festante sotto allo spicchio più caldo dei tifosi. Con tanto di ‘To be continued’ e un hashtag ‘Terzo anno insieme’ che lascia spazio a ben pochi dubbi sul suo futuro., dunque, sarà a disposizione di Antimo Martino e del suo staff, pronto a ricoprire il ‘solito’ fondamentale ruolo in uscita dalla panchina, garantendo sostanza ed efficacia – in primis a livello offensivo – nei momenti in cui gli esterni titolari tireranno il fiato. Nonostante la carta d’identità non sia più verdissima, i numerino ad essere puntualmente eccellenti.