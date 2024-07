Fondi Pnrr per il sistema elettrico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Ancora investimenti sulgrazie ai. Questa volta toccano il Comune di Castiglion Fiorentino. A realizzarli ci pensa sempre E-Distribuzione società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti "Resilienza" ed "E-Grids", in collaborazione con l’amministrazione comunale, sta infatti promuovendo una serie di ulteriori interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del. Ieri sono conclusi i primi tre interventi che, a partire da lunedì scorso, hanno interessato alcune aree del paese. I tecnici dell’azienda elettrica stanno infatti effettuando un importante restyling degli impianti sottesi alla cabina primaria Chiana, che costituisce una delle porte di ingresso dell’energia in paese.