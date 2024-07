Davanti al caso Immobile l’ortodossia laziale ha perso la sua innocenza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024)alhala suaQuesta storia va raccontata, non ci si può sottrarre, “right or wrong, is my country”.alhala sua, non il mondo ultrà con le sue regole ma la più trasversale chiesa di fedeli e severi custodi della storia del club, ha smarrito la sbandierata superiorità morale nei confronti della piazza romana. Il capitano cannoniere all time del club, 8° marcatore assoluto della serie A, a 4 gol da Baggio, 8 da Di Natale, 15 da Altafini e Meazza al 4° posto, – tutti raggiungibili in due normali stagioni – tre volte capocannoniere e più forte bomber italiano in attività, Scarpa d’oro, campione d’Europa da titolare, insomma la leggendaè stata ceduta in un lampo, come un Calafiori qualsiasi.