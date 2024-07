Bolle nel manto di fondo Pista di atletica al palo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) L’inverno è passato senza che l’opera fosse terminata, così come era previsto. E nemmeno in primavera e in questo scorcio di estate le cose sono andate meglio. Ladidello stadio “Merlo“ di Vigevano non è ancora stata ultimata e, al momento non è chiara la tempistica. Una situazione che genera i comprensibili disagi in modo particolare all’Vigevano, il sodalizio cittadino che vanta un numero importanti di tesserati e che è tra le prime società lombarde e nell’élite di quelle italiane, costretta a fare i salti mortali per assicurare ai propri atleti la possibilità di prepararsi adeguatamente. Al momento i lavori sono fermi. Dopo la stesura delsul quale avrebbe dovuto poggiare lavera e propria infatti si sono create delle ““ che, in diversi punti, lo hanno sollevato rendendo così impossibile il completamento dell’intervento. "Non possiamo ...