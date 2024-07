Atletica Successo della 2ª edizione del Meeting del Sole Tutti i nomi dei nuovi campioni toscani Csi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Grandeper la 2ªdel “del“, organizzata al campo scuola di via Oliveti in maniera impeccabile dall’Asd Afaph by Runnerini Doc, sotto l’attenta e qualificata regiacoach Vittoria Bertelloni, coadiuvata dal coach Riccardo Lazzoroti (entrambi anche enelle vesti di giudici per il comitato toscano del Csi). Ecco idei vintiori del titolo toscano. Salto in alto: Gabriel Christian Goga (Afaph, Cadetti 1,62 m); Diego Ernesto Francini (Afaph - Ragazzi, 1,15 m) , Maria Chiara Tosi (Pontremolese, Ragazze 1,20m), Matilde Musetti (Pontrenmolese, Cadette, 43m). 600 m Esordienti A: Nicolò Rifredi (Alta Toscana, 1’58“9), Soraja Pedroncelli (Santi, 2’01“8).