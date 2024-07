Adios Cuca il nuovo podcast RaiPlay sound dal 17 luglio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 16 luglio 2024) Le storie di chi sceglie di rimanere e di chi si prepara a lasciare Cuba per la prima volta e forse anche, per sempre Arriva mercoledì 17unoriginalCuba” realizzato da Marina Lalovic. Attraverso le storie di chi vive quotidianamente questi luoghi ma in perenne lotta tra il desiderio di restare e quello di cercare altrove una vita alternativa. Decadente ma romantica? E’ la destinazione preferita per tutti coloro che vogliono rompere con gli schemi occidentali. Ma a quattro anni dal Covid, Cuba vive la peggiore crisi economica da decenni e un esodo di massa. Cuba accusa l’embargo commerciale statunitense di lunga data e le sanzioni dell’era Trump di aver alimentato la crisi economica e l’esodo di oltre 400.000 cubani in partenza per gli Stati Uniti negli ultimi due anni.