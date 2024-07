VIDEO – L’Inter continua ad allenarsi | finito il terzo giorno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)stando ada ritmi serrati dopo il rientro ad Appiano Gentile dei giocatori disponibili. Anche oggi doppia sessione, ilda Youtube. ALLENAMENTI – Al BPER Training Center di Appiano Gentileil suo ritiro pre-stagione. La squadra di Simone Inzaghi non è ancora al completo, ma si avvicinano diversi rientri. I primi saranno Piotr Zielinski e Kristjan Asllani, che già il 18 luglio saranno a disposizione del tecnico piacentino. Oggi c’è stato ildi allenamenti e non si smetterà nemmeno nei prossimi. Il club nerazzurro ha pubblicato ilsu Youtube. Forza, velocità, resistenza e palla tra i piedi. Non manca nulla ai ragazzi di Inzaghi, tra cui anche i nuovi volti come Mehdi Taremi e Josep Martinez.