Venezia81 ecco i 13 cortometraggi che concorreranno per il Premio Orizzonti

(Di lunedì 15 luglio 2024)i 13cheper ilo, assegnato dalla Giuria della sezione: rappresentati 16 diversi Paesi del mondo È stata ultimata la selezione per il Concorso Internazionale diCorti dell’81ª Mostra del Cinema di Venezia (28 agosto – 7 settembre 2024) della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. I 13in anteprima mondialeper ilper il miglioro, assegnato dalla Giuria della sezione. Alberto BarberaQuesto l’elenco dei 13, la cui produzione vede coinvolti 16 diversi Paesi del mondo: NEREDEYSE KES?NL?KLE YANLI? (ALMOST CERTAINLY FALSE) di CANSU BAYDAR con Rahaf Armanazi, ?sa Karata?, Ferhat Akgün, Bü?ra Albayrak, Ubey Gül / Turchia / 20’ SHADOWS di RAND BEIRUTY Animazione / Francia, Giordania / 11’ IL BURATTINO E LA BALENA di ROBERTO CATANI Animazione / Francia, Italia / 8’ DUYAO MAO (THE POISON CAT) di TIAN GUAN con Liguo Yuan, Yanxi Li / Cina/ 17’ NIME BAZ, NIME BASTEH (AJAR) di ATEFEH JALALI con Ebrahim Azizi, Masoomeh Iranshahi / Iran / 12’ THREE KEENINGS di OLIVER MCGOLDRICK con Seamus O’Hara, Sean Kearns, Carol Moore, Caitriona Hinds, Niall Cusack / UK, Irlanda, USA / 10’ MINHA MÃE É UMA VACA (MY MOTHER IS A COW) di MOARA PASSONI con Luísa Bastos, Helena Albergaria, Amorosa No, Ana Carolina Guztazaky, Claudio Rodrigues da Silva / Brasile / 15’ RENÉ VA ALLA GUERRA di MARIACHIARA PERNISA, LUCA FERRI, MORGAN MENEGAZZO Documentario / Italia, Slovenia / 18’ JAMES di ANDRES RODRÍGUEZ con James Maldonado, Jose Poz, Erick Maldonado / Guatemala, Messico / 20’ O di RÚNAR RÚNAON con Ingvar E.