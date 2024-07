Tiro a volo Arianna Nember seconda nello skeet di Coppa del Mondo junior a Porpetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arriva un altro podio per l’Italia a, località del Friuli che ha ospitato in questi giorni la tappa delladel2024 di. Nella gara dellofemminile, infatti,ha ottenuto laposizione, portando così a tre il conteggio totale della rassegna per i colori dell’Italia. L’atleta, la quale aveva chiuso la fase di qualificazione davanti a tutti, giunta all’ultimo atto si è arresa soltanto al cospetto della britannica Madeleine Zarina Russell, abile a colpire 54 piattelli su 60 contro i 46/60 centrati dall’azzurra. In terza posizione si è invece piazzata Helen Madeline Corbin (38/50) regolando la slovacca Adriana Zajicjova, quarta con 30/40, la statunitense Alishia Fayth Layne, quinta con 24/30 e l’ucraina Oleksandra Bartysheva, sesta con 15/20.