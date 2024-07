Temptation Island chiude in anticipo quando andrà in onda l’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 15 luglio 2024) È ufficiale,finirà prima del previsto, svelata la causarò prima, svelate le date delle ultime puntate Come accade ogni annosta conquistando un notevole successo dal punto di vista degli ascolti, durante ogniinfatti moltissimi telespettatori restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti.prima Sette coppie sono approdate nel villaggio in Sardegna per mettere alla prova i loro sentimenti, fino ad ora solo una di loro si è detta addio. Durante il falò di confronto anticipato, infatti, Ludovica e Christian hanno deciso di mettere fine alla loro relazione e sono usciti separati dal programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.