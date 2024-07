SURF è il nuovo singolo di WISM

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da venerdì 12 luglio 2024 è fuori ildiche si intitola “” per Kallax Records / ADA Music Italy che è una fotografia cruda di una contemporaneità che ci rende sempre più introflessi. Il brano anticipa ilEP in uscita prossimamente.è uscito con “” “” è ildi, disponibile da venerdì 12 luglio, in uscita per Kallax Records / ADA Music Italy. Il brano anticipa ilEP, in uscita prossimamente. Per l’ascolto: https://open.spotify.com/intl-it/album/22ezapOjCnojqDdOw4rzOZ?si=FcgwkZT8QZuqA2bgPHoHDw Tra significato e sonorità Il sound di un decisorock accompagna un testo che, tramite il racconto di un incidente stradale, riflette sulla difficoltà di una vita metropolitana selvaggia che spinge le persone ad andare sempre più veloci, ignorando chi si trova nella loro stessa condizione.