Superbike GP Repubblica Ceca 2024 | programma orari tv streaming Calendario 19-21 luglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Procede senza soluzione di continuità il Mondialedi. Dopo il fine settimana a Donington il paddock si sposterà subito in quel di Most, circuito che ospiterà il GP della, sesto appuntamento del. Inutile dire che il grande protagonista sarà sempre lui, Toprak Razgatlioglu, reduce da due triplette consecutive che gli hanno permesso di salire a quota 241 punti in classifica, esattamente 41 lunghezze in meno del ducatista Nicolò Bulega, secondo davanti ad Alvaro Bautista, leggermente più staccato a quota 186. Non sarà facile contenere la furia del turco in sella alla BMW. Proprio l’anno scorso infatti nel circuito ceco Razgatlioglu vinse la Superpole Race e gara-2, strappando il secondo posto in gara-1.