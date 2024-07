Sinner spunta un’altra bionda | triangolo in Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024)tra due fuochi, l’inaspettatoa Porto Cervo ha fatto sobbalzare i tifosi. Il tennista ci vede doppio. Ha tradito le sue montagne, ma lo ha fatto per una buona ragione. Per concedersi, cioè, qualche giorno di relax e di intimità in compagnia della sua nuova fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya. Una vacanza che è arrivata al momento giusto, oltretutto, considerando che Wimbledon non si è concluso nel migliore dei modi né per lui e né per lei. Erika Yakhimovich è un’ex tennista professionista (Instagram) – Ilveggente.itJannikè uscito di scena ai quarti, un po’ prima del previsto, mentre la sua dolce metà si è ritirata agli ottavi per via di un problema al collo e al braccio. Avevano bisogno di smaltire la delusione, quindi, ma anche di trascorrere del tempo insieme, ragion per cui sono volati alla volta dellanon appena hanno potuto.