SesSonRose…l’amore è nell’aria grande successo per lo spettacolo al Teatro De Simone

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiquasi esaurito per “SesSonRosel’amore è”,rappresentato sabato sera alDedi Benevento e ultima fatica di TeSt-Stage, il Laboratorio di Recitazione e Sperimentazione Scenica curato da Monica Carbini, che ha concluso così in bellezza il suo secondo anno di attività di formazione e produzione teatrale nella città di Benevento, prima della ripartenza autunnale. L’evento, a ingresso gratuito, ospitato nel prestigiosodel Palazzo Deora rinominato De La Salle) si pregiava del Patrocinio del Comune di Benevento cui va il sentito ringraziamento di Monica Carbini e di tutto il gruppo di lavoro. Come tutte le produzioni di TestStage, anche lo“SesSonRose”, questa sera in versione corposa (long version) vista la valenza di saggio, è frutto di un approfondito lavoro attoriale individuale e allo stesso tempo di unacollaborazione corale che ha visto le attrici coinvolte anche nella ricerca e nell’elaborazione dei testi, alcuni dei quali interamente scritti e composti da loro, nella drammaturgia e nella scelta e preparazione dei costumi e delle scene.