Sardegna | tir contro auto muore a 25 anni sulla statale 125

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ferito il conducente del tir che è stato trasportato con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Una tragica fatalità è costata la vita a Davide Sapienza, 25, cagliaritano, che questo pomeriggio ha perso la vita all’altezza dl chilometro 29 della strada125, proprio a due passi dallo svincolo tra Olia Speciosa e Costa Rei, in località “Figu Niedda”. Secondo quanto accertato dai carabinieri – per primi intervenuti sul luogo della tragedia, insieme ad un’ambulanza medicalizzata del 118 – la vittima viaggiava a bordo di un’vettura. Quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti – si è scontrato frontalmente con un’articolato. L’impatto è stato devastante. Il 25enne sarebbe morto sul colpo mentre il conducente del tir, Daniele Spiga, 41, ha subito gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.