Saprò dire il tuo nome è una raccolta di poesie in cui l’amore è l’unica forma di liberazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da medici a geometri del genio civile, a giornalisti e fisici, a operai e contadini. Dove e perché nasca la poesia in seno al singolo non è dato sapere. Non esistono parabole che sanciscano legittimazioni precostituite, ideologiche, ciò che conta è che nasca, con lo stupore autentico di chi guarda attraverso la parola. Massimiliano Coccia appartiene alla schiera dei poeti nati e vissuti dentro luoghi e linguaggi diversi, lontano dalla nicchia accademica oggi così dominante, invisibile per quanto dominante. È un poeta vero, assetato, e questo suo libro, “il tuo”, si legge con una consapevolezza che diviene testo dopo testo marmorea: di poeti simili ne ha bisogno il nostro panorama, di voci libere, sincere. Un libro come una vena cava, dentro al quale confluiscono vite e panorami, una via Tiburtina che diventa consolatoria nella sua immobilità, o una casa popolare da eleggere a loculo di vite morte anche se vive.