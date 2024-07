Roma ancora un incidente mortale | scontro auto-moto deceduto il centauro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gravenella zona di Tragliatella Campitello aieri sera, morto uno scooterista a seguito di uno schianto contro una macchina. E’ il terzo morto in due giorni nella Capitale, ieri altre tre persone decedute a Latina. Si allunga l’elenco delle vittime della strada nel Lazio. Ennesimo: continua la strage – (ilcorrieredellacitta.com)un morto, l’ennesimo, sulle strade di. Le pattuglie della Polizia Locale diCapitale sono intervenute nella serata di ieri, domenica 14 luglio 2024, in prossimità del civico 990 di via del Casale di Sant’Angelo, nella zona Tragliatella Campitello, a, per un graveavvenuto intorno alle ore 21.00. Coinvolti due mezzi: si tratta di una Peugeot 206 e di unciclo Yamaha X-Max.