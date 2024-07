Rammstein a Reggio Emilia il 21 luglio scaletta e canzoni | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 152024 – L’attesa dei fan sta per terminare. Domenica 21saliranno sul palco della Rcf Arena di Campovolo per l’unica tappa italiana nel 2024 del loro ‘European Stadium Tour’. Il concerto, nel quale non mancheranno momenti indimenticabili e che susciterà grande adrenalina nel pubblico, inizierà intorno alle 20. Biografia del gruppo Isono stati fondati a Berlino nel 1994 su iniziativa del chitarrista Richard Kruspe, che ai tempi viveva insieme al bassista Oliver Riedel e al batterista Christoph Schneider. I tre decisero di partecipare come band a un concorso cittadino, il ‘Berlin State Metro’, presentando una demo registrata insieme all’amico Till Lindemann alla voce. Il gruppo vinse il concorso ed ebbe successivamente, come premio, la possibilità di registrare un album di studio.