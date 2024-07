Porretta Soul Festival la 36esima edizione dal 25 al 28 luglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da 25 al 28la Musica dell’Anima plana per lavolta sull’abitato diTerme. Per l’occasione la località dell’appennino bolognese, che grazie a una serie di spettacolari murales tematici porta anche sulle facciate delle case i segni del suo destino di capitale europea del rhythm & blues, torna a essere la degna controparte di Memphis, per convenzione culla dell’intera musica roots, blues,e rock del Nord America. L’2024 consolida infatti il legame tra ile la città di Memphis: la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Kurt Clayton, sarà l’house band dell’2024. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, molti dei quali hanno contribuito in modo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale.