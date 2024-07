Papa Francesco a religiosi e suore | Evitate ambizioni e invidie

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 luglio 2024) CITTÀ DEL VATICANO – “Dobbiamo raddoppiare i numeri”: lo ha detto ilnell’incontro con i rappresentanti di alcune congregazioni religiose parlando delle scarse vocazioni. “Io farò una domanda prima di incominciare. Quanti novizie o novizi avete voi? Quanti? Pregate, pregate. Ma come fate? Da dove vengono?”, ha chiesto ai. “A me piace domandare questo, perché è domandare per il futuro della vostra congregazione”, ha aggiunto. “Rappresentate istituti e ordinidiversi e di varia fondazione, le cui origini vanno dal sedicesimo al ventesimo secolo: Minimi, Chierici Regolari Minori,Agostiniane del Divino Amore, Chierici di San Viatore,Riparatrici del Sacro Cuore e Missionarie di Sant’Antonio Maria Claret. Nella vostra varietà, siete un’immagine viva del mistero della Chiesa”, ha detto ancora