Olimpiadi Parigi 2024 domenica 4 agosto | calendario programma e orari

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unada sogno. Allediva in scena la penultimadi gare, un 4che potrebbe essere molto importante per la spedizione azzurra: Jannik Sinner vuole esserci nella finalissima del torneo di singolare maschile che assegna la medaglia d’oro. Ma occhio anche alle ultime finali del nuoto e della scherma senza dimenticare il pugilato e l’atletica con la finalissima dei 100 metri maschili. Di seguito ilcompleto, ile glidi questaai Giochini. ILSPORT PER SPORTOre 8:30 – BADMINTON femminile singolo semifinali Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile ottavi di finale Ore 9:00 – VOLLEY Girone C femminile ITALIA-Turchia Ore 9:00 – PALLAMANO maschile girone A Svezia-Giappone Ore 9:00 – TIRO A SEGNO maschile pistola automatica 25 m qualificazioniOre 9:00 – GOLF maschile individuale quarto giro Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale ottavi Ore 9:30 – TIRO A VOLO femminile skeet qualificazioniOre 10:00 – SPORT EQUESTRI Dressage individuale FINALE Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile quarti di finale Ore 10:05 – ATLETICA femminile 3000 m siepi batterie Ore 10:50 – BADMINTON maschile singolo semifinali Ore 10:55 – ATLETICA femminile 200 m batterie Ore 11:00 – PALLAMANO maschile girone B Egitto-Argentina Ore 11:00 – ATLETICA maschile salto in lungo qualificazioni Ore 11:00 – PUGILATO femminile 57 kg quarti di finale Ore 11:00 – BASKET femminile girone C Giappone-Belgio Ore 11:32 – PUGILATO femminile 75 kg quarti di finale Ore 11:45 – ATLETICA femminile lancio del martello qualificazioni Ore 11:50 – ATLETICA maschile 110 m ostacoli batterie Ore 11:50 – SCHERMA maschile fioretto a squadre quarti di finale Ore 12:00 – VELA femminile Kite Ore 12:00 – VELA maschile Kite Ore 12:00 – VELA Nacra 17 Foiling Ore 12:00 – VELA 470 misto Ore 12:00 – VELA femminile ILCA 6 Ore 12:00 – VELA maschile ILCA 7Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio FINALE BRONZO Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo FINALE ORO Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio FINALE ORO Ore 12:04 – PUGILATO femminile 54 kg semifinali Ore 12:20 – PUGILATO maschile 51 kg semifinaliOre 12:30 – HOCKEY SU PRATO maschile quarti di finale Ore 12:35 – ATLETICA femminile 400 m ostacoli batterie Ore 12:36 – PUGILATO maschile 63.