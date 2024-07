Nuova Sabatini Cna | Accolta nostra richiesta Ddl assestamento bilancio rifinanzia una delle principali misure per le Pmi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 luglio 2024) ROMA – In una nota la Cna esprime soddisfazione per ilmento della, nell’ambito del disegno di legge didel, destinato a soddisfare le domande per tutto l’anno 2024. Con lo stanziamento di ulteriori 201 milioni di euro vieneladella Confederazione al MinisteroImprese e del Made in Italy di dare continuità a unapiù importanti per il sostegno degli investimenti di artigiani e micro e piccole imprese e il Mimit ha assicurato l’intervento per coprire il fabbisogno dell’agevolazione per il 2024. La, introdotta nel 2014, ad oggi ha sostenuto circa 53 miliardi di euro di investimenti attraverso il finanziamento di quasi 300mila domande, a fronte di un contributo pubblico complessivo di circa 4,4 miliardi di euro, con un potente effetto leva.