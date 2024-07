No quello a Trump non è un auto-attentato ma l’arma che ha sparato porta la sua firma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Poco più di nulla si sa, allo stato delle indagini, sul ventenne che, venerdì scorso, a Butler, in Pennsylvania, ha tentato di uccidere Donalddurante uno dei suoi “bagni di folla” elettorali. Le cronache non ci hanno fin qui restituito che la foto d’un ragazzino occhialuto e slavato – tratta, a quanto pare dagli annali della scuola secondaria da lui frequentata – e qualche insignificante dettaglio sulla sua vita. Thomas Matthew Crooks era, apparentemente, un qualunque “ragazzo di classe media”, un buon studente (aveva due anni fa vinto un premio da 500 dollari destinato ai più brillanti alunni in matematica), da circa un annetto lavorava come dietista in un istituto per anziani e, politicamente, era registrato come repubblicano. Interrogati, i suoi vecchi suoi compagni di scuola unanimemente lo descrivono come “decisamente di destra”.