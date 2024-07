Nato il 15 luglio 1892 a Berlino lo scrittore e filosofo tedesco attraversò con i libri e nella vita i drammi del XX secolo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Walter Benjamin è un Cancro con un ascendente Ariete, spinta coraggiosa sulla nostalgia di questo sofferto intellettuale sconfitto dagli eventi della Storia. Ma ilin una famiglia ebraica dell’alta borghesia prussiana, è riuscito fino alla fine dei suoi brevi 48 anni a intrattenere con il fallimento un rapporto di medianica confidenza, sostenuto dal suo incessante peregrinare per l’Europa. Un cammino costellato di incontri con i più grandi pensatori. Oroscopo e viaggi: le destinazioni ideali segno per segno X Venere in Cancro svela la predisposizione a innamoramenti continui: dopo la moglie Dora, l’incontro più importante è quello con la regista teatrale Asja Lacis.