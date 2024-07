Montemesola la villa comunale si trasforma in una mega spiaggia con lo schiuma party

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano L’evento inserito nel cartellone estivo “Estate Rosso Nera” a cura del Milan Club L’estate montemesolina prosegue e dopo aver riempito i vicoli del centro storico e non solo, di adulti e bambini con i giochi di strada, il Milan Club “Saverio Aloia”, torna con un altro grande evento mai avuto prima a: lo. Teatro di questa serata di puro divertimento, il 19 luglio, sarà lache, per l’occasione si trasformerà in unadove grandi e piccoli saranno sommersi da tantissime bolle di sapone a ritmo di musica. L’evento si inserisce nella rassegna estiva “Estate Rosso Nera” organizzata dall’associazione e iniziata lo scorso 8 giugno con tornei sportivi e giochi di strada.