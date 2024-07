Mattarella | Soluzione due stati in MO

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 luglio 2024) 18.57 Il capo dello Stato, Sergio, è stato ricevuto in Brasile dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva,al quale ha ricordato i legami fra Italia e Brasile grazie all'immigrazione italiana e all'aiuto del contingente brasiliano nella guerra al nazifascismo. Nel ricordare l'"immenso numero di vittime palestinesi",ha sottolineato la comune posizione di Italia e Brasile per la "a due" in MO. In Ucraina la rinuncia al dialogo ha avuto conseguenze nefaste. Italia è col Brasile nella lotta alla fame.