Kate Middleton torna a Wimbledon | la reazione del pubblico è senza prezzo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Era da metà giugno chenon si mostrava in. Dal giorno del Trooping the Colour, vale a dire, quando Londra si era fermata per celebrare ufficialmente il compleanno di re Carlo. La prima uscita per lei, dopo svariati mesi di asa causa del cancro. Il primo ritorno alla vita pubblica e a una sorta di “normalità”. Il bis è arrivato ieri, domenica 14 luglio, giorno della finale maschile del torneo di. Una manifestazione scelta non a caso: la moglie di William è madrina dell’All England Lawn Tennis Club nonché grande appassionata di tennis. Da anninon si perde una finale della competizione. Fino a sabato, però, la sua partecipazione era incerta, con la duchessa di Gloucester pronta a prendere il suo posto.