Kate Middleton dove sta trascorrendo l’estate?

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo l’apparizione inaspettata al Trooping the Colour,ha ripreso la sua convalescenza, rinchiudendosi tra le mura della sua lussuosa dimora, in attesa del prossimo ritorno in pubblico. La principessa, infatti, ha scelto la residenza proprio per la tranquillità che la circonda. In questo momento così difficile,ha bisogno di tranquillità e serenità per affrontare tutte le cure preventive a cui si sta sottoponendo e tornare più forte di prima ai suoi impegni reali. Per questo la convalescenza è stata molto lunga dopo i trattamenti e andrà avanti probabilmente almeno fino alla fine del 2024. Eppure, la principessa non può lamentarsi della residenzastaresterà nei prossimi mesi per vincere la sua battaglia contro il cancro.