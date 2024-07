Inferno A14 | due incidenti 7 feriti e traffico paralizzato nel tratto Riminese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Rimini, 15 luglio 2024 - Giornata di passione, quella di oggi, neldella A14. Colpa di due spaventosiche si sono verificati nel pomeriggio ad un'ora e mezza di distanza l'uno dall'altro e che hanno causato complessivamente 7, inclusa una bambina di sei anni che è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Per tutta la seconda parte del pomeriggio ilè rimasto quasi completamentecon code superiori a cinque chilometri in direzione sud segnalate da Autostrade per l'Italia e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il primo incidente - una carambola che ha coinvolto complessivamente quattro mezzi (due auto, un furgone e un Tir che trasportava una cisterna con amido di mais) - si è verificato lungo la carreggiata sud della A14 a circa 500 metri dall'uscita di Rimini sud in direzione di Riccione.