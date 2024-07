Il Panathinaikos | Fotis non è in vendita Restano aperte le strade che portano a En-Nesyri e Dallinga Piace Prass Ioannidis frena Hummels riflette Ma spunta Oosterwolde

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fuori Zirkzee e dentro? Ieri da casaè arrivata una mezza doccia gelata sulle velleità rossoblù. I siti greci riferiscono che il club greco avrebbe dichiarato che "poiché ci sono notizie quotidiane dall’estero sula posizione del club è chenon è in". Chiusura definitiva o strategia per alzare il prezzo? Comunque non una buona notizia per il Bologna, che fin qui ha presentato un’offerta inferiore ai 25 milioni che pretende il ‘Pana’. Tutto in stand-by insomma. A maggior ragione alla voce attaccante prendono corpo le idee En-Nesiry (Siviglia),(Tolosa) e Miovski (Aberdeen). Per Hugo Duro, invece, attaccante spagnolo del Valencia, si registra una bruscata. "Le voci sul Bologna – ha detto l’attaccante a ‘Marca’ –? Ho appena rinnovato e sono molto felice al Valencia".