Il gol di Williams apre le marcature della finale di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024)-07-14 22:14:50 Giorni caldissimi in redazione! Nicoha segnato il suo secondo gol in UEFA, portando la Spagna in vantaggio contro l’Inghilterra nellaall’Olympiastadion di Berlino. Livewireha intercettato il passaggio diagonale del compagno di squadra Lamine Yamal all’interno dell’area di rigore sulla sinistra e ha accettato con decisione l’opportunità in uno spazio più ampio, regalando alla Roja un inizio ideale del secondo tempo, trovando l’angolo più lontanorete oltre il tuffo del portiere Jordan Pickford. Il tiro al 47? è stata la prima vera occasione. La Spagna ha avuto il 69 percento del possesso palla nel primo tempo, ma è mancata di precisione nei passaggi e negli ultimi passaggi, mentre l’Inghilterra ha faticato a usare la palla in modo significativo, anche se Phil Foden ha fatto bene ad allungarsi e a mettere moderatamente alla prova David Raya con una volée sul secondo palo su calcio di punizione.