Il brivido della notizia la profezia di Scandal e il Trump caravaggesco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 luglio 2024) «Fermi, mi serve un virgolettato». Lo dice il giornalista in “Civil war”, il più noioso film con gli sparistoria del cinema, fermando i soldati che stanno procedendo a un’esecuzione sommaria del presidente nel suo ufficio alla Casa Bianca. Il presidente dice «Non lasci che mi uccidano», quello è soddisfattofrase in esclusiva, e i soldati possono dunque procedere ad ammazzarlo (mentre la giovane fotoreporter scatta). Non credevo avrei mai citato “Civil war” nella mia vita, e non solo perché l’abbiamo visto in quattro: perché chi mai si aspetta che un sabato notte, mentre hai appena finito di vedere una puntata di “West Wing” in cui una tiziaCasa Bianca, al poligono di tiro, chiede alla sua guardia del corpo come faccia ad avere una mira così precisa, chi si aspetta che dal nulla compaiano sul sito del New York Times quelle foto di Donald