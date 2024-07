I ragazzi morirono sotto le macerie per la loro condotta incauta | niente risarcimento per le famiglie di 7 vittime del sisma dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La giustizia italiana rimane convinta: se i settecheledell’edificio di via Campo di Fossa, all’Aquila, per effetto del catastrofico terremoto del 6 aprile 2009, è anche per la“. A confermare la sentenza di primo grado del processo civile è stata la Corte d’appello aquilana che doveva decidere sulla richiesta didei familiari avanzata nei confronti dei ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture, del Comune, degli eredi del costruttore. La richiesta è stata quindi respinta dai giudici di secondo grado: i parenti delledovranno pagarsi le spese legali, quasi 14mila euro. A pubblicare la notizia è stato il giornale abruzzese Il Centro. E’ probabile che i familiari ricorrano davanti alla Corte di Cassazione contro il pronunciamento della Corte di Appello.