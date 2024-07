Forti divari territoriali per i livelli minimi di assistenza sanitaria Molte le regioni del Sud sotto la sufficienza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) In gran parte delledel Sud il sistema sanitario non è in grado di assicurare ai cittadini un’sulaccettabili. Emerge dalle rilevazioni sui cosiddetti Lea, iessenziali di, presentate al ministero della Salute e relativi al 2022. A non raggiungere lasono Campania, Sicilia, Calabria, Molise, Sardegna, Abruzzo. Difficile dire cosa potrebbe accadere con l’applicazione dell‘autonomia differenziata. In molti sono certi che la riforma sia destinata ad aumentare ulteriormente le disparitàanche nei servizi sanitari. Il sistema esamina e misura 88 indicatori che vanno dalle vaccinazioni alle cure ospedaliere e ai tempi di attesa. A ciascuna voce viene attribuito un punteggio da 0 a 100, in cui 60 rappresenta la soglia di