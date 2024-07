Estate 2024 tendenze del mercato turistico di alta gamma lusso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Le mete più gettonate dalla clientela Cina, Giappone, Sudest Asiatico. Trenta partenze speciali in occasione del 50° anniversario Il turismo d’non conosce crisi. Con un aumento del 26% delle prenotazioni rispetto al 2023, e una previsione di mantenere il trend, Viaggi dell’Elefante conferma la tendenza della clientela alto spendente. Se, da un lato, crollano destinazioni classiche quali alcuni paesi del Medio Oriente, tra cui spiccano Giordania e Israele, per evidenti motivi di sicurezza e a causa dei conflitti in corso, Oman, Emirati Arabi mentre tiene l’Egitto, con le sue meravigliose crociere sul Nilo, dall’altro cresce l’interesse dei viaggiatori italiani nei confronti di mete estere più esotiche come il Giappone e il Sud Est Asiatico: «Nei primi tre mesi dell’anno abbiamo avuto un’richiesta di prenotazioni verso i Paesi dell’Est del Mondo» analizza Enrico Ducrot che, quest’anno, festeggia i 50 anni del Tour Operator fondato dal padre Vittorio e che, per l’occasione, ha riproposto nei propri cataloghi i viaggi di gruppo con accompagnatore.