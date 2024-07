Dopo lo sfratto i danni Scattano due denunce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sono tornati quella casa con la forza. Mandando in frantumi anche la vetrata del portone d’ingresso del condomio. Ma ora, per padre e figlio, iniziano i guai con la giustizia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pontedera li hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento e violazione di domicilio. Il fatto è avvenuto in una via del centro della città della Vespa durante il quotidiano servizio mirato anche alla prevenzione, al controllo del territorio e al contrasto dei reati predatori. I due denunciati – da quanto abbiamo appreso – precedentemente sfrattati, avrebbero pensato bene di danneggiare il portone d’ingresso del condominio dove prima abitavano e, infrangendo il vetro del portone con un martello e di entrare, arbitrariamente, nell’appartamento che in precedenza occupavano allo scopo, a loro dire, di recuperare alcuni effetti personali che avevano lasciato all’interno.