Basket | lutto in Fip è scomparso a 66 anni Gaetano Gebbia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Èa 66, dopo lunga malattia,, ex allenatore delle Nazionali giovanili per più di un decennio e poi istruttore. “Una persona dolce che con lo studio e il dialogo provava a cambiare e migliorare il nostro mondo”, dice la Fip in una nota. Colpito e commosso, il presidente GiovPetrucci, a titolo personale, interpretando il pensiero del personale Fip e a nome della pallacanestro italiana, è vicino a tutta la famiglia, e li abbraccia con grande affetto.è stato un buon giocatore, prima di iniziare ad allenare nel 1979 nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma. Ha poi lavorato sempre per la formazione dei tecnici e per quella dei ragazzi come atleti e come persone. Nel 1995 vince il titolo nazionale Cadetti ed è assistente della Nazionale Juniores ai Campionati Mondiali in Grecia.