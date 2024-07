Basket femminile l’Italia concede il bis ai Mondiali U17 Le azzurre dominano con il Mali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Buona anche la seconda peraiUnder 17 di. Ledi coach Lucchesi hanno superato ilper 85-51 e sono così già certe di chiudere in prima posizione il proprio girone. Mercoledì si chiuderà la prima fase contro il Messico e poi ci sarà l’ottavo di finale contro l’ultima classificata del gruppo A, che sarà la perdente della sfida tra Argentina e Finlandia. La miglior marcatrice delleè stata Francesca Baldassarre con 19 punti. Ancora un’ottima prestazione, dopo quella all’esordio con la Nuova Zelanda, per Isabel Hassan (16 punti). In doppia cifra anche Giorgia Gorini (10), mentre ottimo il contributo di Emma Giacchetti, che ha messo a referto 6 punti, 8 assist ed 8 rimbalzi.ha avuto un buon avvio (9-4).