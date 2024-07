Tour de France 2024 Pogacar | Giornata incredibile buon margine in vista della terza settimana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) “Non avrei mai immaginato una situazione del genere nella seconda, è stata unamolto dura, io di solito faccio fatica col caldo, ma la squadra mi ha aiutato, è una stata una”. Queste le parolemaglia gialla deldeTadejdopo la vittoria nella Loudenvielle – Plateau de Beille. “La Visma ha deciso di controllare la corsa affrontando in maniera decisa le salite. Ero quasi al limite quando Vingegaard ha provato a spingere, poi ho visto che stava rallentando, ho avuto la forza mentale per riattaccare. Ora c’è unconfortevole in. Domani ci rilasseremo, dobbiamo resettare ma allo stesso tempo restare concentrati per affrontare al meglio le ultime tappe”.