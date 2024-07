The Feast la recensione | un horror ecologista e la sanguinosa vendetta di madre natura

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024) Una ragazza apparentemente tranquilla, una famiglia di malvagi senza scrupoli e una cena che finirà in un mare di sangue: The, contenuto nel Midnight Channel Boxset, è un interessante folk-dal forte messaggio. Un attualissimo folk-spiazzante dalle sfumature ecologiste, capace di sorprendere, mettere a disagio e far riflettere. Si tratta di The, film diretto nel 2021 da Lee Haven Jones in un promettente esordio alla regia e scritto da Roger Williams, che ora è disponibile ora in un'edizione homevideo Plaion denomimata Midnight Channel Boxset contenente anche Spoonful of Sugar e Skinamarink. Theè girato interamente in gallese (ma non preoccupatevi, nell'edizione homevideo è anche doppiato in italiano), a sottolineare il forte legame col territorio e le leggende celtiche.