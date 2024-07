Superbike Razgatlioglu vince anche la Superpole Race a Donington 2 Bulega primo podio con Yamaha per Rea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Toprakribadisce la netta superiorità messa in campo nei giorni scorsi aPark e dominaladel Gran Premio del Regno Unito 2024, valevole come quinto round stagionale del Mondiale. Per il fenomeno turco della BMW si tratta della vittoria n.47 in carriera, l’ottava dell’anno e la sesta consecutiva. Il campione iridato 2021, sempre più leader della classifica generale, si porta dunque ad un passo dalla seconda tripletta di seguito dopo Misano (per completare l’opera dovrà imporsi più tardi dalla pole position in gara-2).ha trionfato stamattina nella mbreve sulla distanza dei 10 giri con un margine di quasi 5? sulinseguitore e unico avversario credibile del weekend inglese, Nicolò