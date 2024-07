Portiamo il Lerici in A2 Ci metto la firma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) IlSport ci crede e fa sul serio: il mercato della nuova stagione parla con i nomi dei primi tre nuovi innesti, giocatori che alla corte di coach Andrea Sellaroli sono chiamati a fare la differenza. Dopo il centroboa Elio Menicocci e il difensore Alberto Ottazzi, ecco l’attaccante Alessandro Casazza, che approda nella perla del Golfo con un carico di importante esperienza. "Voglio portare Ilin A2, metterci la mia. Per me sarà una squadra di amici ed ex compagni, ma anche avversari di mille battaglie come Iaci: possiamo fare molto, ma dobbiamo esser gruppo" esordisce. Programmatore informatico, ha 35 anni e vive a Lavagna. Per lui la pallanuoto è arrivata molto presto, grazie al papà ex giocatore, praticata in tandem con il fratello (con trascorsi nella Marina Militare, ndr.