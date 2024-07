Niente viaggio a Austin Dopo l' attentato Biden fa un passo indietro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha cancellato ilche era in programma per domani a, in Texasl'contro l'ex presidente Usa, Donald Trump. Lo riferiscono i media statunitensi.avrebbe dovuto tenere un discorso programmatico presso la Lbj Presidential Library per commemorare il 60° anniversario del Civil Rights Act, oltre a partecipare a un evento pubblico. Intanto il Presidente degli Stati Uniti, Joe, ha ricevuto oggi un briefing dai capi dell'FBI e dei servizi segreti sui fatti di Butler. Lo si apprende alla Casa Bianca.e la Vice Presidente Kamala Harris sono stati anche aggiornati sui fatti nella Situation Room della Casa Bianca dal Procuratore generale degli Stati Uniti e da altri alti funzionari della sicurezza, si legge in una dichiarazione.