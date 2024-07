L' affitto per le sezioni romane non pagato da Fratoianni&co sbarca a Montecitorio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) La sinistra, con i soldi ricevuti da Soros, paghi gli affitti per lecapitoline di Sinistra Italiana. È la proposta di Fratelli d'Italia, che porta in Aula quanto denunciato su queste colonne. Il deputato Antonio Baldelli, infatti, presenta un'interrogazione sulle morosità, circa 420mila euro, che il partito ha nei confronti dell'Ater, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, che fa capo alla Regione Lazio. LE MOROSITÀ NEI CONFRONTI DELL'ATER Secondo quanto riportato da «Il Tempo», in un articolo a firma di Edoardo Sirignano, solo per la sede di via Zabaglia, quella di Testaccio, il credito ammonterebbe a circa 102mila euro. Ragione per cui l'esponente della forza politica, guidata da Giorgia Meloni, chiede un chiarimento rispetto ai soggetti coinvolti: «Era il 24 aprile – dichiara - quando chiedevo a chi di dovere di far luce sui finanziamenti erogati dal banchiere ungherese, naturalizzato statunitense, tra cui spiccava quello dato al segretario di Avs, che avrebbe ricevuto oltre 110mila euro.