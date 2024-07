La casa di comunità resta chiusa Solo la dialisi ripartirà domani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Dai nuovi sopralluoghi dei tecnici arriva la conferma della chiusura delladelladi Gorgonzola.per la, il servizio riaprirànei locali dell’ex Serbelloni. Le ultime verifiche hanno fatto emergere "alcune fessurazioni e un modesto rilassamento dei solai". Niente da fare, dunque, per gli altri servizi – poliambulatori, consultori, pediatri e infermieri e cup – cheno sparpagliati nei Comuni che li hanno accolti per fare fronte ai problemi emersi durante il maxi cantiere di ristrutturazione del vecchio ospedale, che oggi ospita la. Lavori del valore di 11 milioni di euro in arrivo dal Pnrr e appena entrati nel vivo al pianterreno e al piano superiore, quando è scoppiato il caso. Il bollettino dell’Asst Melegnano-Martesana parla anche "di limitati episodi di sfondellamento", distacco di parte dell’intonaco dal soffitto.